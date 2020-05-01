​​​​​​​اسرائيل تقصف مواقع للقوات الحكومية والإيرانية في درعا

وقالت وكالة سانا الرسمية إن مروحيات اسرائيلية أطلقت منتصف الليلة الماضية عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية على مواقع في المنطقة الجنوبية، واقتصرت الأضرار على الماديات.

فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرات الاسرائيلية استهدفت مواقع القوات الحكومية والقوات الإيرانية، في منطقة تل أحمر وريف معرية غرب درعا، ومنطقة تل أحمر الغربي في القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع محافظة درعا.

ويذكر أن طائرات اسرائيلية قصفت خلال الأسبوع الفائت مواقع للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني في العاصمة دمشق ومحطيها بعدة غارات جوية، خلفت عددا من القتلى بين صفوف القوات الإيرانية.

(ش ع)