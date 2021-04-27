​​​​​​​أسراب من الجراد تغزو ريف كوباني الشرقي وتهدد المحاصيل الزراعية

وصلت موجات الجراد التي دخلت الأراضي السورية، إلى قرى شرقي مدينة كوباني، إذ ظهرت حشرات الجراد مؤخراً في قرية كيلك الواقعة في الريف الشرقي لمدينة كوباني منذ يومين.

وتأتي تلك الحشرات بكثرة لتغزو المحاصيل الزراعية والأشجار مما تسبب بخسائر كبيرة لدى المزارعين.

المزارع خالد مسو سعيد قال، الجراد يغطي محاصيلنا الزراعية والأشجار .

والجراد الصحراوي هو نوع سيئ، إذ يوجد هذا النوع في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، ويسكن مساحة تبلغ حوالي عشرة ملايين كيلومتر مربع، على امتداد 30 دولة، خلال فترات هدوئه.

ويهاجر الجراد إلى الأماكن الأكثر وفرة بالغذاء، في المناطق الرطبة التي يكسوها الغطاء النباتي وذلك في المواسم الممطرة وغير الباردة، وتسبب الفيضانات أيضًا هجرة الجراد إلى أماكن أكثر استقرارًا.

وقال خالد مسو إن "حشرات الجراد ألحقت أضراراً كبيرة بالأراضي الزراعية" وتابع بأنهم أمام كارثة اقتصادية إن بقي الحال على ما هو عليه، وخاصة في ظل عدم هطول الأمطار والجفاف الذي يضرب المنطقة.

وطالب خالد الجهات المعنية ومديريات الزراعة بمدهم بالمبيدات اللازمة ومكافحة الجراد .

ونقل المكتب الإعلامي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات عن هيئة الاقتصاد في الإقليم بأنها تتأهب وتستعد لمكافحة هذه الحشرات بالمبيدات الحشرية، وأنها قدمت كافة المستلزمات والمعدات اللازمة للحيلولة دون الإضرار بالمواسم الزراعية والبساتين.

(م ع/ج)

ANHA