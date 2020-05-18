​​​​​​​أسر شهداء: سنرفد جبهات القتال بأبنائنا حتى الوصول لمجتمع خال من الإرهاب

بمناسبة عيد الشهداء، توجهت، عصر اليوم، أسر الشهداء في ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو بكافة مكوناتها إلى مزار الشهيد دلشير بقرية دكري وأشعلت الشموع على أضرحة الشهداء.

وفي المزار، ألقت أسر الشهداء بياناً جاء فيه:

"في الوقت الذي مازال العالم فيه يقف حائرا أمام جائحة كورونا نرى الفاشية التركية تمارس أبشع الجرائم بحق الإنسانية والطبيعة وإنكار الحقوق المشروعة لشعبنا واستمرارها في ممارساتها القذرة في سياسة القتل والحروب اللا أخلاقية".

وناشد أسر الشهداء "كافة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحبي الديمقراطية والسلام وأصدقاء الشعوب المظلومة بالتدخل لوقف مثل هذه الممارسات اللا إنسانية".

واختتم البيان بالتأكيد على مقاومة الاحتلال التركي "إننا الآلاف من أسر الشهداء في شمال وشرق سوريا كردا وعربا وسريانا ومعنا باقي فئات المجتمع الأحرار سنعمل بشتى الطرق وبكل قوتنا على مواجهة آلة الحرب الخاصة القذرة للدولة التركية، ومصرون أكثر من أي مرحلة أخرى لنيل مكانتنا اللائقة بين الشعوب وسنظل في الساحات وميادين النضال كبارا وصغارا وستبقى راياتنا مرفوعة ونرفد جبهات القتال بخيرة أبنائنا حتى الوصول إلى مجتمع خال من الإرهاب يتمتع فيه الإنسان بإنسانيته".

(ر ر/م)

ANHA