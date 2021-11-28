​​​​​​​أسر شهداء الحسكة يحيون الذكرى الـ 43 لـ PKK

وحضر العرض السنفزيوني العشرات من أسر الشهداء، وأعضاء المراكز والمؤسسات المدنية.

وبدأ العرض بوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلاها عرض سنفزيون لحديث سابق للقائد عبد الله أوجلان يعود إلى عام 1991، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 13 لتأسيس حزب العمال الكردستاني.

وسلط القائد أوجلان الضوء خلال حديثه في العرض السنفزيوني، على الأوضاع في الشرق الأوسط ودور الشعب الكردي في المنطقة، إلى جانب التركيز على أهمية التدريب الشخصي لتطوير الثقافة الذاتية والعامة في المنطقة.

كما ركز القائد على كيفية بناء الشخصية الوطنية والمتحررة، وحرية الفكر وحرية المرأة، وأشار باستفاضة إلى سياسات القوى المعادية للفكر الحر والديمقراطي.

وتطرق القائد في حديثه إلى إنجازات حزب العمال الكردستاني منذ تأسيسه ولغاية ذلك التاريخ (1991)، على المستوى الميداني، وكيفية خوضه نضالاً منظماً ردّاً على محاولة دولة الاحتلال التركي طمس الهوية الكردية وإبادة الشعب الكردي، والشعوب المتعايشة في جغرافية كردستان، وصهرها في البوتقة التركية.

كما وبث العرض تحركات حية لقوات الدفاع الشعبي وهي تدك تحصينات دولة الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع في باكور وباشور كردستان.

وأظهر العرض أيضاً الشجاعة المطلقة التي يتحلى بها مقاتلو الدفاع الشعبي وهم يواجهون جنود دولة الاحتلال التركي، وجهاً لوجه، وكيف أن جنود جيش الاحتلال التركي يفرون من أمام الضربات الموجهة إليهم.

لينتهي العرض وسط تأكيد الحضور على المقاومة ومواصلة النضال ضد الاحتلال التركي، ودعم قوات الدفاع الشعبي، عبر شعارات رُددت مع انتهاء مشاهد العرض.

(م ع/أم)

ANHA