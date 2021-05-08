​​​​​​​أسر مقاتلي HPG: الهجمات التركية سياسة فصل الرأس عن الجسد

وتنديدًا بهجمات الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع "زاب، آفا شين، متينا" وشنكال تجمّع العشرات من أسر مقاتلي قوات الدفاع الشعبي HPG))، في حديقة ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء، رافعة صور القائد عبد الله أوجلان، للإدلاء ببيان البيان باللغتين، الكردية من قبل ريحانة علو، والعربية من قبل محمد خوجة.

وأدان البيان في مستهله "الهجمات الفاشية الوحشية التي تستهدف مناطق الدفاع المشروع"، وأوضح أنها جاءت "بعد خسارة الدولة التركية الفاشية في جبال غاري لتغطي على فشلها وسحق مرتزقتها وقتلاها من القوات الخاصة".

مبيّنًا أن "الهدف الأساس من هذه الهجمات قطع الإمداد عن جبال آفا شين، زاب، متينا، وعن شنكال ولتحدث شرخًا بين أجزاء كردستان".

'فصل الرأس عن الجسد'

وأكدت أسر مقاتلي قوات الدفاع الشعبي أن "هذه السياسة استمرار لسياسة الإبادة والمحو والصهر والتقسيم بين أبناء الشعب الكردي لإبعادنا عن خط المقاومة وخط الشهداء الأبرار، كذلك سياسة فصل الرأس عن الجسد المستمرة على الشعوب التواقة للحرية في شخص القائد عبد الله أوجلان بالعزلة المشددة المفروضة عليه لكسر إرادة الشعوب التي تنادي بمشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب".

'مباركة مقاومة الكريلا'

وأشار البيان إلى الانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة والتي تستهدف المرأة، والتهجير القسري الممنهج والتغيير الديموغرافي في عفرين خاصة وقطع شريان الحياة واستخدام سلاح قطع مياه الفرات عن الملايين من النفوس.

وأكدت أسر مقاتلي قوات الدفاع الشعبي على "الارتباط الوثيق بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان" مباركة المقاومة التي يبديها "الكريلا في جبال الحرية للوصول إلى الحل السلمي للشعوب قاطبة وإنقاذ ما تبقى من الإنسانية التي أصبحت تباد بالفكر الأسود المتمثل بأردو غان ومرتزقته".

كما استنكرت الأسر صمت حكومة إقليم كردستان، مضيفة "نتعهد برفع وتيرة نضالنا ونجدد عهدنا بمواصلة النضال والمقاومة على كافة الجبهات وبالوصول إلى تحرير جميع الأراضي المحتلة من الفاشية العثمانية ومرتزقتها المتمثلة بداعش والفصائل الإرهابية وتحقيق النصر والحرية وتطبيق العدالة في الشرق الأوسط".

(ل ش/ س ر)

ANHA