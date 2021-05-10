​​​​​​​أسر الشهداء: سنحمي حقوق رفاقنا المضربين عن الطعام حتى لو كلفنا الأمر دماءنا

تتصاعد مقاومة المعتقلين السياسيين منذ 27 من شهر تشرين الثاني العام الفائت، في معركة الأمعاء الخاوية داخل السجون التركية، بهدف رفع العزلة المطلقة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتحريره جسديًّا، والحد من انتهاكات السلطات التركية بحقهم.

وأبدى عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، ووالد الشهيد مظلوم باكوك، زكي سعدو، موقفه حيال مقاومة السجناء السياسيين، بالقول: "نحن عوائل الشهداء سنستمر في مساندة المقاومة التي يبديها المعتقلون في السجون التركية، بالانتفاضة ورفع صوتنا في الساحات، وسنكثف دعمنا أكثر، فالعدو لا يشفق ولا يرحم ويستمر في حبك المؤامرات التي تهدف إلى إبادتنا، فهذا الأمر بات معروفًا".

وشدد سعدو على ضرورة أن يتأهب أبناء عموم كردستان في مواجهة العدو، ويدعموا حملة الإضراب عن الطعام، ويتخذوا من مقاومة السجون سبيلًا للوصول إلى حرية القائد عبد الله أوجلان والسياسيين، ولكسب القضية الكردية.

ومن جانبها، حيّت عضوة مجلس عوائل الشهداء نجاح كلو، زوجة الشهيد نور الدين يوسف إبراهيم، مقاومة المعتقلين في السجون التركية، وقالت: "مقاومتهم في وجه الفاشية التركية كرامتنا، وعلينا دعمهم من خلال تنظيم الفعاليات والخروج إلى الساحات واتخاذ مواقف جادة، لنتمكن من تحقيق غايتهم من الحملة التي أطلقوها".

وتابعت نجاح: "الدولة التركية مارست سبل مختلفة من الاضطهاد بحق الكرد"، مشددة على أن مؤامرات تركيا ستفشل، وأكدت أنهم لن يستسلموا ولن يقبلوا انتهاكات تركيا وسيرفعون من وتيرة الكفاح.

وعن دور المجتمع الدولي تجاه انتهاكات تركيا، قالت نجاح كلو: "يقع على عاتقه حماية المدنيين، وتحقيق العدالة"، وتساءلت بتعجب: "لكن بصمته لا أدري من يحمي!؟

واختتمت نجاح كلو حديثها بالقول: "سنحمي حقوق رفاقنا المضربين عن الطعام حتى لو كلفنا الأمر دماءنا".

(م ح)

ANHA