​​​​​​​أسر الشهداء: لن نتخلّى عن منازلنا وقريتنا حتّى لو قدّمنا مئات الشهداء

في 16 آب الجاري، شنّت مسيّرة تركية قصفاً جويّاً على نقطةٍ لقوات واجب الدفاع الذاتي في ريف ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

وكشف المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (QSD) في بيانٍ له، سجلّ خمسة من مقاتليها استشهدوا في القصف الذي شنّته دولة الاحتلال التركي على ريف ناحية عامودا.

وبحسب البيان أسفر هذا القصف عن استشهاد مقاتلي واجب الدفاع الذاتي؛ أحمد محمد قافور (باران عامودا)، سعد ريزان خليل (دمهات عامودا)، ماهر راكان المخلف (شورَش درباسيه)، محمود أحمد مسلط (روني جان) ووليد حميد حمي (باز عامودا).

هذه الأرض لنا جميعاً سنناضل معاً

قال سامي أحمد مسلط وهو شقيق الشهيد محمود مسلط، من المكون العربي لوكالتنا عن الهجوم: "سنناضل على خطا الشهداء في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي على وطننا ولن نتخلّى عن أرضنا. سنصعّد نضالنا على نهج شهدائنا".

كما أكّد أنهم لن يتخلّوا عن تراب وطنهم وقالت: "سننتصر بإرادتنا حتى النهاية. على القوى الدولية عدم التزام الصمت حيال هذه الهجمات والوقوف في وجهها وإيجاد حل لظلم دولة الاحتلال التركي".

وتابع حديثه قائلاً: "سنقف إلى جانب شعبنا الكردي، لأن هذه الأرض لنا جميعاً. الوطن لنا جميعاً كرداً وعرباً. نحن جميعنا واحد، وسنسير جميعاً معاً على درب شهدائنا. وسندافع عن أرض وطننا حتى النهاية".

وقالت نوروز نزير حمي، خالة الشهيد وليد حمي: "لن نتخلّى عن دماء شهدائنا. ونحن نتبع وعدهم. ومهما تسبّبت دولة الاحتلال التركي باستشهاد أبنائنا سننتفض بالمئات ونأخذ مكانهم. سنسير على خطا شهدائنا ما دمنا أحياء. ندعو أهلنا إلى الوقوف في وجه هذه الهجمات الاحتلالية جميعاً معاً".

'كفى لهذه الدول المهيمنة التي تقتل شعبنا'

ومن جانبها؛ قالت المواطنة مرا زورو من قرية توبز: "أنا من قرية توبز والشهداء من قريتنا. كانوا أطفالاً كبروا أمام أنظارنا واستشهدوا بطائرات دولة الاحتلال التركي. نحن ندين هذه الهجمات. ونستنكر مقاربات الروس هذه، كفى لهذه الدول المهيمنة التي تقتل شعبنا وأبناءنا".

وتابعت مرا زورو حديثها قائلة: "يريدون أن يترك شعبنا أرضه وقراه ومدنه ويتهجّر ويعيش في بؤس. عليهم ألّا يفكّروا بهذا حتّى، فنحن لن نغادر أرضنا هذه المرّة. لن نتخلى عن منازلنا وقريتنا حتى لو قدمنا مئات الشهداء".

علينا ألّا نعتدي على أحد

وأعرب المواطن أحمد إبراهيم شمدين من قرية توبز عن موقفه قائلاً: "استشهد شبابنا في سبيل وطننا. وعلينا أن نسير على خطا شهدائنا حتى النهاية. حان الوقت لنحمل سلاح شهدائنا معاً ونتخذ مكانهم ولا نترك سلاحهم على الأرض".

وأكد شمدين على أنه يجب عدم الاستناد على أحد من القوى الدولية لا أميركا ولا روسيا وقال: "علينا أن نساند بعضنا ونتّحد ونتبنّى بعضنا".

(ر)

ANHA