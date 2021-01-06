​​​​​​​أسر الشهداء: حرية القائد أوجلان هي حريتنا

مع ارتفاع وتيرة المقاومة في السجون لإنهاء العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أجلان، تتصاعد المواقف الشعبية المطالبة بإنهاء العزلة، وحرية أوجلان.

عضوة مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، ووالدة الشهيد جمشيد، دلال منير، شجبت العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، وأشارت إلى أن أوجلان بفكره أنار الدرب للإنسانية جمعاء، وقالت "لا يمكننا التحدث عن الحرية، والقائد موجود في السجن".

وقالت دلال في نهاية حديثها "مثلما حاكت الدول المتآمرة، المؤامرة ضد القائد، عليها أن تطلق سراحه من السجن".

عضوة مجلس عوائل الشهداء، وزوجة الشهيد محمد، يازي حسن بطال نوهت إلى أن النساء سائرات على نهج وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وأضافت "الدولة التركية تسعى بكل طاقتها كي لا ترى فلسفة القائد النور، ولهذا تعمل على إبادة المرأة، قائدنا يعيش في ظل عزلة مشددة فرضتها الدولة التركية عليه منذ قرابة الـ 22 عامًا، ومن الممكن أن يكون القائد في إمرالي، ولكننا معه قلبًا وقالبًا، لأننا نعيش بفلسفته وفكره، وعلى العدو أن يعلم أن لا أحد يستطيع إبعادنا عن فكر وفلسفة قائدنا، وهنا أقول، إذا لم تتحقق حرية القائد أوجلان، لا يمكننا أن ننال حريتنا، فحرية القائد هي حرية المرأة".

ومن جانبها قالت نجاح كلو وهي والدة الشهيد ريبر كلو وعضوة مجلس عوائل الشهداء "تشتد العزلة على القائد يومًا بعد يوم، وإلى الآن ليس لدينا أي معلومات عن وضع قائدنا، فهو لا يستطيع اللقاء بأسرته ومحاميه، ونحن لا نستطيع الحصول على أي معلومات حول وضعه الصحي أيضًا".

ونوهت نجاح كلو إلى أن على الدولة التركية ترك سياساتها القذرة، وإنهاء العزلة المشددة على أوجلان، وأردفت "الدولة التركية بسياساتها هذه لن تصل إلى مآربها".

وعن صمت المنظمات الدولية، قالت نجاح كلو إن منظمات حقوق الإنسان، هي منظمات الشعارات فحسب، وأكملت بالقول "يتضح من مواقفها أنها لا تتقرب بجدية من مهامها وواجباتها، وأقول أن لا أحد يستطيع ان يفصلنا عن قائدنا، نحن بنيان واحد، ارتباط الظفر باللحم، فقائدنا ناضل ويناضل منذ عقود من أجل الحرية، وهو الآن قائد وطليعي للشعب الكردي والشرق الأوسط، بنضاله وفكره، وفلسفته، وديمقراطيته، لأنه لا يناضل من أجل الشعب الكردي فحسب، وأكبر مثال هو ما نعيشه اليوم في روج آفا، فنضال القائد هو من أجل الإنسانية، من أجل المساواة والعدالة، وهو ينير للمرأة درب الحرية، وعلى الجميع أن يدرك أننا لن نترك قائدنا".

وفي نهاية حديثها طالبت نجاح كلو بإنهاء العزلة على أوجلان، وقالت "الدولة التركية تقتل الإنسانية كل يوم، وتنتهك القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، قائدنا يناضل من أجل الإنسانية جمعاء، ولكنه الآن موجود في إمرالي، وتفرض عليه عزلة مشددة، والذين يواقفون على ذلك، ويصمتون هم شركاء الدولة التركية".

(د ج)

ANHA