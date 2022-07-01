​​​​​​​أسر الشهداء: الناتو وأردوغان يحاربان الكريلا واستخدام الكيماوي ضدها دليل على فشلهما

تستمر هجمات الإبادة التي يشنّها الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني على زاب ومتينا وآفاشين في مناطق الدفاع المشروع في باشور، منذ الـ 17 من نيسان الماضي. وتبدي قوات الكريلا مقاومة بطولية ضد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني وجيش الاحتلال التركي هناك.

وبعد فشله في منطقة زاب وعجزه أمام مقاومة الكريلا، لجأ الاحتلال التركي إلى استخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة والمحرّمة دولياً.

وكان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي قد كشف في الـ 14 من حزيران حصيلة شهرين (14 نيسان وحتى 14 حزيران)، من هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وأكد أنه استخدم الأسلحة الكيماوية والمتفجرات ضد الكريلا 779 مرة.

تركيا تحارب الكريلا بدعم من الناتو

عن هذا الموضوع قال رمضان بكر، والد الشهيدة نودم "إن جيش الاحتلال التركي يستخدم الأسلحة الكيماوية والمحرّمة دولياً، لعجزه أمام مقاومة الكريلا في مناطق زاب وآفاشين ومتينا في باشور.

وأشار بكر إلى أن الاحتلال التركي يشن هجماته على مناطق الدفاع المشروع بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني وبأسلحة الناتو "جيش الاحتلال التركي غير قادر على التقدم، لذلك يطلب الدعم والمساندة من الناتو، ليعلن انتصاره على قوات الكريلا. لن تُهزم قوات الكريلا؛ لأنها تقاوم بإراداتها وعلى نهج فكر القائد آبو".

تحقيق حلم شهدائنا هو هدفنا الأبدي

وأكد بكر أن دولة الاحتلال التركي تحارب قوات الكريلا لاحتلال مناطق في باشور قائلاً: "أبناؤنا استشهدوا من أجل حرية كردستان. الفاشية التركية لن تستطيع احتلال المنطقة"، مشدداً "سيكون حلم شهدائنا هو هدفنا الأبدي، وسنستمر على نهج شهدائنا حتى تحقيق ما ضحوا بأرواحهم من أجله".

قوات الكريلا تبدي مقاومة تاريخية

أما صديقة محمد، والدة الشهيدة فيان، فقالت "تركيا تستهدف بطائراتها وأسلحتها الثقيلة المدعومة من الناتو مناطق قوات الكريلا منذ شهرين، لكنها لن تصل إلى مرادها".

وطالبت صديقة "المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالقيام بعملهم الإنساني ومحاسبة دولة الاحتلال التركي على استخدامها الأسلحة المحرّمة دولياً ضد قوات الكريلا في باشور".

وتابعت "نحن أمهات الشهداء لن نقبل مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني للدولة التركية المحتلة، ووقوفه إلى جانبها في خندق واحد لمحاربة أبنائنا في جبال كردستان، ونحيي المقاومة التاريخية التي تبديها قوات الكريلا".

بدورها، قالت زهيدة رشيد، والدة الشهيد ريزان "استشهد ابني دفاعاً عن أرض كردستان. وتركيا تهاجم لاحتلال كردستان، يجب أن يعلم المحتل التركي والدول الداعمة له أنهم لن يستطيعوا احتلال أرضنا التي رويت بدماء أبنائنا".

هذا ويشن جيش الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني هجمات إبادة على مناطق الدفاع المشروع منذ الـ 17 من نيسان الماضي، تُقابَل بمقاومة تاريخية بطولية تبديها قوات الكريلا.

(ل م)

ANHA