​​​​​​​أسر الشهداء: الهجوم على سجن داعش استكمال لسياسة أردوغان لإحياء داعش

تجمّع العشرات من عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه أمام مركز بلدية الشعب في الناحية، رافعة أعلام مجلس عوائل الشهداء وحزب الاتحاد الديمقراطي، وأكدت خلال بيانٍ، مساندتها ودعمها للقوات العسكرية في إرساء الأمن والأمان في المنطقة، وقرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، حليمة حسن، وجاء فيه:

"باسم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، نستنكر وندين الممارسات والتدخلات والتجاوزات التركية باستهداف مكتسبات شعب شمال وشرق سوريا والإدارة الذاتية في شنكال التي بنيت بدماء الشهداء، وكان آخرها استهداف سيارة قوات مجلس شنكال العسكري وقوات مجلس تل تمر العسكري والهجوم الإرهابي على سجن يأوي الآلاف من مرتزقة داعش في الحسكة".

تابع البيان "إن كل هذه التجاوزات المستمرة، وبالتنسيق مع الدولة السورية عبر إدخال أجنداتها وخلاياها النائمة، والهجوم على سجن الصناعة في الحسكة في محاولة لإطلاق سراحهم وإحيائهم من جديد، وتشكيل خطر على البشرية كافة، في حين تصدت القوات العسكرية المكونة من أبناء وبنات المنطقة لهذا الهجوم الإرهابي وإفشال كافة المخططات.

أوضح البيان "أن تكرار هذه السلسلة من الهجمات على شمال وشرق سوريا وشنكال، وفي وقت تمر فيها ذكرى احتلال تركيا لمدينة عفرين؛ هي استمرارية لسياسة أردوغان الإرهابية في احتلال المنطقة وإحياء داعش من جديد".

وأكدت أسر الشهداء في ختام بيانها، أنها تساند وتدعم القوات العسكرية حتى الرمق الأخير؛ للتصدي لأي هجوم يهدف إلى ضرب الأمن والسلام في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه هذه الممارسات التي تهدف إلى إحياء مرتزقة داعش من جديد.

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ANHA