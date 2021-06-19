​​​​​​​أسر الشهداء تطالب الشعب الكردي بالانتفاض ضد الاحتلال التركي

تنديداً واستنكاراً لجريمة اغتيال العضوة في حزب الشعوب الديمقراطي HDP، دنيز بويراز، من قبل عناصر تابعة للدولة التركية يوم الخميس، أصدر مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك وأمهات وزوجات الشهداء في ناحية تربه سبيه في إقليم الجزيرة بيانين منفصلين إلى الرأي العام.

حيث شجب مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك اغتيال السلطات التركية للبرلمانية في حزب الشعوب الديمقراطي HDP، وذلك خلال بيان له قرئ من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء شادية محمد يوسف إمام مركز عوائل الشهداء في الناحية وجاء في نص البيان:

"إن الدولة التركية ومن خلال ممارساتها التعسفية بحق الشعب الكردي والشعوب المنطقة برمتها من سياسة الإنكار والقمع الممنهج بحق المدنيين والسياسيين في شمال كردستان، التي تجاوزت كل الحدود من خلال الاعتقالات وزج آلاف السياسيين والمدنيين والحقوقيين في السجون دون وجه حق، وقمع الشعب الكردي بكل الوسائل لضرب إرادة شعب يناضل منذ عشرات السنيين.

ونوّه البيان إلى أن "الدولة التركية تقوم، منذ أشهر، بحملات عسكرية ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، واليوم تستهدف الأحزاب السياسية وحزب الشعوب الديمقراطي HDP، وأكد البيان أن هذه العملية مخطط لها للقيام بمجزرة بحق كافة السياسيين الموجودين في المكاتب وليس لشخص الرفيقة دنيز بل هي رسالة إلى جميع الشعب الكردي وإلى المرأة المناضلة على وجه الخصوص بأن تركيا ترفض وجود الشعب الكردي بكل الوسائل".

ومن جهة أخرى استنكرت أمهات وزوجات الشهداء في ناحية تربه سبيه اغتيال الشهيدة دنيز وأكدن أن الاحتلال التركي يستهدف النساء بشكل خاص وطالبن الشعب الكردي بالانتفاض.

كما طالبت أمهات وزوجات الشهداء في ناحية تربه سبيه الشعب الكردي بالانتفاض ضد الاحتلال التركي، وبيّنّ أن تركيا تستهدف النساء من أجل كسر ارادة الشعب الكردي وذلك خلال بيان قرئ أمام أكاديمية الشهيدة نجبير من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، عطية عمر.

(كروب/ آ د)

ANHA