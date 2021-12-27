​​​​​​​أسر الشهداء تشدد على ضرورة السير على خطا الشهداء لطرد الاحتلال التركي

نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا، اليوم، مراسم استذكار لـ ٥٣ شهيداً، استشهدوا في أوقات وأماكن متفرقة خلال الأشهر الـ 5 الأخيرة (آب،أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني و كانون الأول) وذلك في المركز الثقافي في منطقة الإنعاش جنوب الناحية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها ألقى الرئيس المشترك لمنطقة ديرك، عبد الرحيم محمد، كلمة بيّن فيها "أن وحدة المكونات وامتزاج دمائهم في مواجهة إرهاب مرتزقة داعش والاحتلال التركي، خلقت نموذجاً فريداً من نوعه في التعايش المشترك والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

كما أشار عبد الرحيم محمد إلى "إن الاحتلال التركي يحاول بكافة السبل ضرب التعايش المشترك في المنطقة وذلك من خلال قصفه للمدنيين الأبرياء بالطائرات المسيّرة ".

وعاهدت أسر الشهداء خلال تسلمهم وثائق أبنائهم الشهداء بالسير والمضي على خطا أبنائهم في دحر الإرهاب ومواجهة الاحتلال التركي.

واختتمت المراسم بعرض سنفزيون عن الشهداء الذين تم استذكارهم.

(ف)

ANHA