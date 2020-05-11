​​​​​​​أسر الشهداء للأحزاب السياسية: حققوا أحلام وآمال أبنائنا الشهداء التي استشهدوا من أجلها

يضحي أبناء شمال وشرق سوريا منذ 9 أعوام في سبيل حريتهم والحفاظ على المكتسبات التي حققوها، وقدموا إلى الآن أكثر من 11 ألف شهيد/ة وأكثر من 22 ألف جريح/ة، وقرابة 5 آلاف يعانون من إعاقات مستدامة إثر جراحهم، فمنذ انطلاق ثورة 19 تموز عام 2012 يترقب الشعب الكردي أن توحد الأحزاب الكردية صفوفها.

كيفو عثمان والد الشهيدة في صفوف وحدات حماية المرأة أهين سيدو، الاسم الحقيقي دجلة كيفو، التي استشهدت في 7 تموز 2015 أثناء تصدي الوحدات لهجمات مرتزقة داعش على مدينة كوباني، يرى أن المبادرات التي أُطلقت مؤخراً بصدد الوحدة الوطنية مهمة جداً.

فقد أُطلقت عقب الهجمات التركية الأخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا في 9 تشرين الأول 2019 عدّة مبادرات لتوحيد الصف الكردي، كمبادرة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية ومبادرة المثقفين والفنانين الكرد في المهجر، وعدّ كيفو التقارب الكردي – الكردي، ذو أهمية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة، وبين: "أبناؤنا قدموا أرواحهم ودماءهم على هذه الأرض المباركة من أجل جميع الشعوب التي تعيش هنا، ومن أجل الإنسانية، وفي سبيل وحدة الصف الكُردي".

وأثنى عثمان على المبادرات التي أطلقت بغية توحيد الصف الكردي، لا سيما مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وقال: "نحن ذوو الشهداء ندعم ونساند هذه المبادرة التي هي محل احترام وتقدير؛ كون أعدائنا يهاجموننا بشراسة ويرفضون إقامة أي خيمة يقطن فيها الكردي في أي بقعة من العالم".

كان حلمهم تحقيق الوحدة الوطنية

وشدد عثمان كيفو على أهمية وضرورة توحيد الصف الكردي، بالقول: "على الشعب الكردي أن يكون على علم ودراية أنه إن لم يحقق وحدته الوطنية لن يستطيع إنجاز شيء في أي جزء من أجزاء كردستان الأربعة".

وبيّن كيفو أن أبناءهم حملوا السلاح للدفاع وحماية أرضهم وعرضهم، ضد الهجمات التي شنها مرتزقة داعش الذين أرعبوا العالم أجمع وتم دحرهم، وقال: "كان حلمهم تحقيق الوحدة الوطنية".

محي الدين حسن ينتمي لأسرة قدمت 7 شهداء، استشهد شقيقه المقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب إدريس محمد في 15 تشرين الأول 2015 أثناء التصدي لهجمات مرتزقة داعش على بلدة تل علو، وابنته المقاتلة في صفوف وحدات حماية المرأة التي استشهدت في 2016 في قضاء شنكال أثناء التصدي لهجمات مرتزقة داعش.

يوضح محي الدين حسن أن إخوته ضحوا بأرواحهم من أجل حرية شعبهم وتحقيق وحدة الصف الكردي، وبيّن أن: "الشهداء وحدوا الشعب الكردي في روج آفا، والراقدون في مزارات المنطقة هم من أجزاء كردستان الأربعة".

الوحدة الوطنية هي مطلب آبائنا وأجدادنا وأبنائنا الشهداء

وتطرق حسن إلى رسالة القائد عبدالله أوجلان الأخيرة حول وحدة الصف الكردي، وبيّن: "بعد رسالة القائد عبدالله أوجلان نسمع الآن أخباراً مفرحة حول تقارب بين الأطراف والقوى السياسية لتشكيل مرجعية كردية موحدة، التي هي آمال آبائنا وأجدادنا، ومطلب أبنائنا الشهداء".

وأوضح محي الدين حسن أن ثورة روج آفا فرصة تاريخية لا تعوض، ودعا الأحزاب والأطراف السياسية الكردية إلى تحقيق أحلام وآمال الشهداء التي استشهدوا من أجل ذلك.

وناشد حسن الأحزاب السياسية الكردية لوضع المصالح الحزبية والشخصية جانباً، وقال: "كيف إن الشهداء قدموا أرواحهم في سبيل حرية شعبهم، على الأحزاب السياسية تقديم التنازلات لبعضهم وتحقيق وحدة الصف الكردي التي كانت مطلب وحلم أبنائنا الشهداء".

(أ ب)

ANHA