​​​​​​​أسر الكريلا لـ PDK : لندعم بعضنا بدل الانسياق وراء مخططات العدو

لاقت هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني سخطًا شعبيًّا، إذ خرجت في الأيام الأخيرة مسيرات جماهيرية عدة في روج آفا وباشور كردستان، عبّر فيها ِأبناء المنطقة عن رفضهم للهجمات الاحتلالية ودعوا الديمقراطي الكردستاني إلى دعم قوات الكريلا بدلًا من التعاون مع تركيا.

وبدروها طالبت أسر الكريلا الحزب الديمقراطي الكردستاني بدعم قوات الكريلا بدل الانسياق وراء مخططات الاحتلال التركي.

'تركيا تمارس سياسة تعسفية بحق أبنائنا'

عيشان محمد والدة مقاتلين في صفوف قوات الكريلا، بيّنت أن سياسات الدولة التركية بحق الكرد أصبحت واضحة، إذ تستهدف كل كردي، وقالت: "تركيا تنتهج سياسات تعسفية بحق أبنائنا".

وتساءلت عيشان مستغربة "المجتمع الدولي يصمت حيال سياسات تركيا بحق الكرد؟ أليس للشعب الكردي الحق في الحياة؟ "فيما أكدت "نحن أيضًا أصحاب حق وأرض وسندافع عنها، ولن نتخلى عن حقنا".

إلى ذلك، أكدت عيشان أن حركة حرية كردستان هي حركة للكرد كافة، وقوات الكريلا هي القوات المدافعة عن حق وأرض الكرد وكردستان، وقالت: "حزب العمال الكردستاني يمثل حزب الحق والعدالة وليس كالأحزاب الأخرى التي تشكلت للمصالح الشخصية".

ودعت عيشان الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مساندة قوات الكريلا وعدم الانسياق وراء الفتن، وشددت: "حماية لغتنا الأم وكرديتنا واجب على كل شخص كردي، وعلى الديمقراطي الكردستاني دعم حركة الحرية وليس التواطؤ مع الفاشي التركي بشن الهجمات".

وأوضحت عيشان أن قوات الكريلا هم أبناء كافة الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، وأنه باتحاد الكرد لن يستطيع أحد التغلب عليهم، قائلة: " يدًا بيد سنحقق النصر".

وبيّنت عيشان أن تركيا تقوم بتدريب أبناء روج آفا الموجودين في باشور كردستان بدلًا من التدرب على يد الكرد أنفسهم (في إشارة إلى بيشمركة روج)، مؤكدة أن العدو لن يصبح صديقًا للكرد.

' في الاتحاد قوة'

من جهته، استنكر والد الشهيدة زلال، عبدالجليل محمد، الهجمات التركية على باشور كردستان ومناطق الدفاع المشروع، وقال "المقاومة التي يبديها قوات الكريلا ضد الاحتلال التركي هي مقاومة الوجود واللاوجود، ولكن ستنتصر قواتنا مثل كل مرة، لأننا نحن أصحاب الحق وقضية الكريلا قضية الكرد وكردستان أجمع".

وأكد محمد أنهم سيقامون إلى جانب قوات الكريلا ضد أي هجوم يشنه الاحتلال التركي.

وشدد محمد على ضرورة دعم كافة الكرد لقوات الكريلا نفسيًّا وجسديًّا، وقال "لولا قوات الكريلا لما عشنا بأمان واستقرار"، مضيفًا "حزب العمال الكردستاني وجودنا، وقوات الكريلا قواتنا، لذا دعمهم ومساندتهم واجب على كل كردي في هذه المرحلة".

فيما توجه محمد برسالة إلى الديمقراطي الكردستاني في ختام حديثه، قائلًا "لتعلم جيدًا أن إنهاء حزب العمال الكردستاني هو إنهاؤك، وعليك الانسحاب من المخططات التي تسعى إليها تركيا ومساندة الكرد وليس العدو، لأنه في الاتحاد قوة".

(آ د)

ANHA