​​​​​​​عسكريون في الغابون يعلنون إلغاء الانتخابات وحلّ المؤسسات

في بيان تُلي عبر محطة "غابون 24" التلفزيونية من مقر الرئاسة، أعلنت مجموعة تضم نحو 12 عنصراً من الجيش والشرطة في الغابون الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات وحلّ "كل مؤسسات الجمهورية" و "إنهاء النظام القائم".

وأوضح العسكريون الذين قالوا إنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، أنهم: "بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للّحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى (..) قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".

وبيّن العسكريون: "لهذه الغاية أُلغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 آب 2023 فضلاً عن نتائجها".

وأضاف البيان: "حُلّت كل المؤسسات والحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية. ندعو المواطنين إلى الهدوء ونجدد تمسكنا باحترام التزامات الغابون حيال الأسرة الدولية"، مؤكداً إغلاق حدود لبلاد "حتى إشعار آخر".

ومن بين العسكريين عناصر من الحرس الجمهوري المنوط بهم حماية الرئاسة فضلاً عن جنود من الجيش وعناصر من الشرطة. وتُلي البيان عبر تلفزيون الغابون الرسمي أيضاً، حسب فرانس بريس.

وجاء هذا الاعلان بُعيد نشر النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، وأظهرت إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو أوديمبا الذي يحكم البلاد منذ 14 عاماً، لولاية ثالثة بحصوله على 64,27 % من الأصوات.

وتفوق بونغو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيس البير أوندو أوسا الذي حصل على 30,77 %، فيما حصل 12 مرشحاً آخرين على ما تبقّى من أصوات، على ما أوضح ستيفان بوندا رئيس المركز الغابوني للانتخابات عبر التلفزيون الرسمي، وبلغت نسبة المشاركة 56,65 %.

وكان أوسا تحدث عن "عمليات تزوير أدارها معسكر بونغو" قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع السبت، وأكد فوزه بالانتخابات. وناشد معسكره بونغو الإثنين "لتنظيم تسليم السلطة من دون إراقة دماء" استناداً إلى فرز للأصوات أجراه مدققوه ومن دون أن ينشر أي وثيقة تثبت ذلك.

(د ع)