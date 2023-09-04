​​​​​​​عشيرة التوادفة تعلن دعمها لقوات سوريا الديمقراطية

منذ أن أطلقت قوات سوريا الديمقراطية عملية "تعزيز الأمن"، في 27 آب، ضد خلايا داعش النائمة ومرتزقة نواف البشير والخارجين عن القانون والمخربين ومروجي المخدرات في مناطق دير الزور، عبّرت عشائر شمال وشرق سوريا وسوريا عن دعها الكامل للعملية.

في مضافة الشيخ إبراهيم الحلاق، أدلت عشيرة التوادفة ببيان، قرئ من قبل الوجيه إبراهيم العاروني، وجاء فيه: "نعلن أننا صفاُ واحداً مع قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية ضد المخربين والخارجين عن القانون، والذين يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية".

وأوضح البيان: "نحن كنا، منذ نشأة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وما زلنا ندعو لتوحيد صف كافة المكونات المجتمع في مناطقنا، ودائماً كنا نطالب قوات سوريا الديمقراطية بمكافحة التخريب وتهريب المخدرات والحفاظ على الأمن والأمان، والضرب بيد من حديد، كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن البلد".

(أ ب)