​​​​​​​عشيرة القراجنة في سري كانية يتوعدون مرتزقة تركيا بالثأر لابنهم المقتول

بعد قيام مرتزقة الاحتلال التّركيّ بقتل الشاب يحيى إبراهيم العيسى البالغ من العمر24 عاماً، من قرية خربة حميد الواقعة شرقي مدينة سري كانيه، بعدّة طلقات نارية ورميه على أطراف القرية.

عقدت عشيرة الشاب والمعروفة بعشيرة القراجنة، اجتماعاً طارئاً لوضع حدّ لانتهاكات المرتزقة ومحاسبتهم على مقتل ابنهم يحيى إبراهيم العيسى.

أفاد مصدر خاصّ لوكالتنا بأنّ عشيرة الشاب مع عدد من العشائر الأخرى عقدوا اجتماعهم وتوعّدوا المرتزقة بالمحاسبة.

ومن خلال الفيديو الذي حصل عليه مراسلنا؛ يظهر توعّد كبار عشيرة القراجنة وذوو الشاب يحيى إبراهيم العيسى، المرتزقة بالأخذ بثأرهم مالم يتمّ محاسبة المرتزقة الذين قتلوا الشابّ خلال خمسة أيام.

وأكّد ذوو الشابّ من خلال حديثهم بأنّهم لن يقبلوا هكذا انتهاكات من قبل المرتزقة، كما أنّهم لن يتركوا ثأرهم حتّى ولو تمّت إبادتهم، لأنّهم إذا سكتوا على انتهاكات المرتزقة وجرائمهم سيرتكبون جرائم أخرى بحقّ شبابهم وشباب المنطقة.

(إ)

ANHA