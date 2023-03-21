​​​​​​​عشية نوروز في روجهلات.. شمس الحرية والعدالة ستشرق في إيران

ونُشرت مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر فيها أن المواطنين في مهاباد، وبوكان، وبيرانشهر، وسقز، وسنندج، نظموا تجمعات احتجاجية بداية العام الشمسي الجديد (نوروز)، حسب ما أفادت به شبكة إيران إنترنشنال.

فيما أشارت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان - وفقاً لما نقلته الشبكة - إلى أن عملاء للدولة الإيرانية، شنوا هجوماً على المتظاهرين في حديقة كودك في سنندج.

في غضون ذلك، أكد ذوو الذين فقدوا حياتهم خلال الاحتجاجات ومعتقلي الانتفاضة الشعبية في رسائلهم، على الوقوف ضد قمع الدولة الإيرانية، ومنهم جوهر عشقي، والدة ستار بهشتي، والتي قالت في رسالتها بقدوم عيد نوروز "أقسم لكم أيها الأعزاء لن أتوقف حتى تحقيق العدالة لدماء أبنائنا الطاهرة، وحرية إيران".

بينما قالت فرزانه برزكار، والدة الشاب عرفان رضائي (21 عاماً) الذي فقد حياته خلال الانتفاضة الشعبية، في رسالتها بعيد نوروز "لن تذهب دماء أبنائنا هدراً. آمل أن يحصل الشعب الإيراني في العام الجديد على حقوقه الإنسانية".

أما حامد إسماعيليون فكتب "معاً، ومع كل من يناضلون من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة في إيران، سنضع حداً لهذا الجهل والقتل. تأكدوا أن شمس الحرية والعدالة ستشرق ذات يوم في إيران وستشفي آلامنا".

(ي م)