​​​​​​​اشتباكات وقصف متبادل بين مرتزقة تركيّا في قرى تل تمر

تجدّدت مساء اليوم الاشتباكات والقصف المتبادل بين المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا في قرى واقعة شمال غرب ناحية تل تمر الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقة، دون معرفة أسباب الاقتتال فيما بنيهم.

وأفاد مراسل وكالتنا أنّ الاشتباكات اندلعت في كلّ من قريتي القاسمية والريحانية الواقعتين شمال غرب مدينة تل تمر بحوالي /5كم/ وبحسب المعلومات أنّ الاشتباكات هي بين مرتزقة السلطان مراد ومرتزقة جيش الإسلام التابعين للاحتلال التركي، الذين يستخدمون الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون في قصف بعضهم البعض.

يذكر أنّ تلك الاشتباكات اندلعت بعد فترة قصيرة من انفجار عدة ألغام ضمن إحدى الثكنات العسكرية التابعة لمرتزقة الاحتلال في مزرعة حمدوش بريف ناحية زركان.

(د أ/ل)

ANHA