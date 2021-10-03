​​​​​​​اشتباكات وقصف متبادل بين مرتزقة تركيا وقوات حكومة دمشق في سهل الغاب

واندلعت اشتباكات متقطعة بعد منتصف الليل بين مرتزقة تركيا وقوات حكومة دمشق على محور العمقية في سهل الغاب غربي حماة.

وتزامنت الاشتباكات مع قصف صاروخي متبادل بين الطرفين، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي سياق آخر، يحلّق طيران الاستطلاع الروسي بشكل مكثف في أجواء منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" منذ ساعات الصباح الأولى.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن قيادات قوات الاحتلال التركي ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" عممت على قواتها بالرد المباشر على مصادر النيران في حال تعرض أي موقع أو نقطة تركية للقصف من قبل قوات حكومة دمشق.

كما عززت قوات الاحتلال التركي نقاطها المتقدمة على محاور القتال بـ 37 دبابة ومدرعة (حاملة جند) بدءًا من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ووصولًا إلى محاور ريف حلب الغربي، كما رفعت عدد عناصرها الموجودين على محاور القتال إلى الضعف بعد إدخالهم من النقاط الخلفية.

وتأتي هذه التعزيزات العسكرية والأوامر بعد اجتماع سوتشي الذي عقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم 29 أيلول المنصرم، حيث خرج الطرفان من اجتماع استمر حوالي 3 ساعات دون أن يعقدا مؤتمرًا صحفيًّا، ولم يفصحا حتى الآن عن فحوى اللقاء الذي تناول في أجزاء منه الوضع في شمال غرب سوريا الذي تحتله تركيا برفقة مرتزقتها.

(ل د)