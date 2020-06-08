​​​​​​​اشتباكات وقصف في خفض التصعيد

ووقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في ريف حلب الغربي، مساء اليوم، إثر محاولة تسلل نفذتها القوات الحكومية، على محور كفرعمة، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقصفت القوات الحكومية بالمدفعية الثقيلة قرى كنصفرة والفطيرة وبينين والرويحة في ريف إدلب الجنوبي.

وفي نفس السياق، قصفت مرتزقة تركيا مواقع القوات الحكومية في ريف إدلب الجنوبي.

وعلى صعيدٍ متصل، تستقدم مرتزقة تركيا تعزيزات عسكرية في المنطقة الممتدة من ريف اللاذقية وصولاً إلى ريف حلب، تحضيراً لعمل عسكري مرتقب، حسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(ش ع)