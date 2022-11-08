قصفت قوات حكومة دمشق، فجر اليوم، بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة محور قرية بحفيس بريف حلب الغربي.

كما شهد محور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية منذ ساعات الفجر الاولى، قصفاً بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بين مرتزقة "الفتح المبين" وقوات حكومة دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الإثنين، قصفت قوات حكومة دمشق قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن وحرش بينين بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي ومحور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، فيما استهدفت مرتزقة "الفتح المبين" بالرشاشات الثقيلة، مجموعة من قوات حكومة دمشق إثر محاولة الأخيرة التسلل نحو مواقع المرتزقة في محور سان شرقي إدلب.

(د ع)