​​​​​​​اشتباكات مستمرة بين مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة الباب ومقاطعة عفرين المحتلة

أفادت مصادر محلية من عفرين المحتلة اليوم، باستمرار الاشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي في قرى ومدن عفرين المحتلة والباب في ريف حلب، والتي بدأت أول أمس الإثنين، في مركز مدينة الباب بين مرتزقة "فرقة الحمزة" و"الجبهة الشامية".

ونقل مراسلنا عن مصادر "أن أرتالاً عسكرية ضخمة لمرتزقة "هيئة تحرير الشام" دخلت مساء أمس الثلاثاء، من معبر دير بلوط إلى ريف جندريسه والغزاوية بريف شيراوا، مدججة بأسلحة متوسطة وثقيلة قادمة من مناطق إدلب".

وأضاف "اندلعت على إثرها، اشتباكات عنيفة بين مرتزقة "هيئة تحرير الشام" و"فرقة الحمزة" و"أحرار الشام" من جهة، ومرتزقة "الجبهة الشامية" من جهة أخرى، في قرى دير بلوط والمحمدية ومحيط مركز ناحية جندريسه، وفي قرى الباسوطة وبرج عبدالو وعين دارة في ناحية شيراوا، ولا تزال هذه الاشتباكات مستمرة.

هذا وتستمر الاشتباكات بين "الجبهة الشامية" ومرتزقة "السلطان سليمان شاه" في قرى ناحيتي ماباتا وشيه، بالإضافة إلى قرى تل بطال وسوسيان وعبلة وحزوان والكعيبة وقباسين ودابق في ريف مدينة الباب.

وأسفرت الاشتباكات المستمرة بين المرتزقة عن سيطرة مرتزقة "الجبهة الشامية" على عدة مقرات لمرتزقة "الحمزة" في مدينة الباب وريفها، وفي قرى (بابليت ـ كوكبة ـ تلفة ـ الفريرية ـ كفر زيت ـ قجوما ـ جولاقا ـ فقيرا ـ تل حمو) التابعة لناحية جندريسه في مقاطعة عفرين المحتلة.

وأفادت مصادر، اليوم، باستهداف مرتزقة "أحرار الشرقية" عربة عسكرية مزودة برشاش تابعة لمرتزقة "هيئة تحرير الشام" عبر صاروخ موجّه في قرية دير بلوط الواقعة بالقرب من الحدود السورية ـ التركية، في ناحية جندريسه.

وأكدت مصادر أخرى بوقوع قتلى وجرحى في صفوف المواطنين في مخيم دير بلوط والمحمدية في ناحية جندريسه، وسط حالة من الخوف بين العالقين ضمن الاشتباكات، وأن الطرق المؤدية إلى نواحي جندريسه وماباتا وشيه في ريف عفرين مغلقة، وكذلك الطريق المؤدية إلى مركز مدينة الباب.

كما أن مرتزقة "هيئة ثائرون" قصفوا بالمدفعية الثقيلة تجمّع مرتزقة "هيئة تحرير الشام" في قرية كورزيلة بناحية شيراوا، بالمدفعية والثقيلة وقذائف الدبابة، بحسب مصادر من المنطقة.

الجدير بالذكر أن المجموعات المرتزقة التي تساند "فرقة الحمزة" وهي ("سلطان سليمان شاه" ـ "السلطان مراد" ـ "لواء سمرقند" ـ "هيئة تحرير الشام" ـ "جيش الإسلام" ـ "أحرار الشام")، هي الأكثر قرباً من دولة الاحتلال التركي واستخباراتها (MIT)؛ لأن أغلب أفرادها من أصول تركمانية.

أما المجموعات التي تساند "الجبهة الشامية" وهي ("حركة التحرير والبناء" ـ "أحرار الشرقية" ـ "جيش الشرقية" ـ "هيئة ثائرون" ـ "جيش المجاهدين" ـ "الجبهة الإسلامية" ـ "حركة حزم" ـ "تجمّع استقم" ـ "لواء التوحيد لواء الحق" ـ "كتائب أنصار الشام")، فهي من أبناء الغوطة الشرقية في مدينة دمشق، بالإضافة إلى مرتزقة "أحرار الشرقية" الذين ينحدرون من ريف دير الزور.

(ج س/ ل م)

ANHA