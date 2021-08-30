​​​​​​​اشتباكات في الباب بين مدنيين ومرتزقة تركيا على خلفية استيلاء الأخيرة على منزل

وفي التفاصيل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باندلاع اشتباكات بين مجموعة مدنيين من جهة، ومرتزقة الحمزة التابعة للاحتلال التركي من جهة أُخرى في قرية حزوان بريف مدينة الباب شرقي حلب، وذلك بعد قيام المرتزقة بالاستيلاء على منزل مواطن بهدف تحويله إلى مقر عسكري.

ووفقاً للمرصد، فإن منزل المواطن كانت قوات الاحتلال التركي تتخذه مقراً لها قبل أن تقوم بتسليمه للمواطن قبل أيام، ليقوم مرتزقة الحمزة بالاستيلاء عليه بهدف تحويله إلى مقر عسكري بعد أن قاموا بسرقة كافة مقتنيات المنزل، الأمر الذي أدى لحدوث توتر بين صاحب المنزل والمرتزقة.

وعند مطالبة المواطن بمنزله، قام مرتزقة الحمزة بإطلاق النار عليه ما أدى إلى إصابته بقدمه، ليتطور الخلاف بعد تدخل ذوي المُصاب وبعض المدنيين ووقوع تبادل في إطلاق النار بينهما وسط معلومات عن وقوع جرحى آخرين في صفوف الأهالي، ولايزال التوتر سيد الموقف في قرية حزوان حتى اللحظة.

(د ع)