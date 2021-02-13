ودارت اشتباكات بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، بين مرتزقة تركيا من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، على محور "مجارز" في ريف إدلب الشرقي، في محاولة تقدم للأخيرة في المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وترافقت الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب.

وكان المرصد السوري وثّق أمس، مقتل عنصرين من قوات حكومة دمشق في الاستهدافات وعمليات القنص المتبادلة في ريف اللاذقية الشمالي، إذ قُتل عنصر برصاص المرتزقة على محور كلز في جبل التركمان، وقُتل آخر على محور كبانة في جبل الأكراد، بينما أُصيب مرتزق جراء استهداف سيارته بطائرة مُسيّرة “انتحارية”.

(ش ع)