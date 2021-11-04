​​​​​​​اشتباكات بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي في ريفي حماة وحلب

واندلعت اشتباكات في محور بسرطون غرب حلب، بعد منتصف الليل، بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة "هيئة تحرير الشام" التابعة للاحتلال التركي، وسط معلومات عن خسائر بشرية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما شهد محور المشاريع بريف حماة الغربي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

وقتل، أمس الأربعاء، 3 عناصر من قوات حكومة دمشق، قنصاً على يد مرتزقة الاحتلال التركي، على محور قرية حير دركل، كما قتل عنصر آخر برصاص مرتزقة الاحتلال التركي، على محور قرية الشيخ عقيل غرب حلب.

(د ع)