​​​​​​​اشتباكات بين قوات دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي في بلدة بريف إدلب

واندلعت اشتباكات عنيفة فجر الجمعة، بين مرتزقة "الجبهة الوطنية للتحرير" من جهة وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، في محاولة تقدّم للأخيرة على محور بلدة معارة النعسان شمال شرق إدلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ودارت اشتباكات عنيفة بالرشاشات الخفيفة والمتوسطة، ترافقت مع قصف متبادل بقذائف الهاون ومعلومات، مؤكدة عن إصابة عدة عناصر من قوات حكومة دمشق.

وأمس الخميس، قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية والرشاشات الثقيلة، منازل المدنيين في بلدة معارة النعسان بريف إدلب قرب الحدود الإدارية مع حلب، وأطراف مدينة دارة عزة ومواقع أخرى في ريف حلب الغربي.

وتشهد محاور ريف حلب الغربي تصعيداً عسكرياً، وعمليات تسلل لكل من مرتزقة الاحتلال التركي وقوات حكومة دمشق لزرع ألغام متقدمة على محاور القتال.

(د ع)