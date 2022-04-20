​​​​​​​اشتباكات بين مرتزقة تركيا في سري كانية وانفجار بسيارة في ريف تل ابيض المحتلة

في ظل ما تشهده المناطق المحتلة من انتهاكات وفلتان أمني، أكدت مصادر محلية باندلاع اقتتال بين مرتزقة ما تسمى " هيئة ثائرون" من جهة ومرتزقة الشرطة العسكرية وفرقة الحمزة وقبيلة العكيدات من جهة أخرى في شارعي الزعيم والصناعة وسط مدينة سري كانييه/رأس العين. وسط استخدام الأسلحة الرشاشة والمتوسطة بين المباني السكنية.

وبحسب المصادر أن الاشتباكات اندلعت على خلفية اعتقال مرتزقة "هيئة ثائرون" لعدة أشخاص بتهم اللصوصية والفساد والتهريب.

فيما لفت مصدر محلي أخر لوكالتنا من مدينة كري سبي/ تل أبيض المحتلة بانفجار عبوة ناسفة بسيارة تتبع لمرتزقة الشرطة المدنية قرب قرية طاش باش بريف مدينة تل ابيض المحتلة، ولم يتبين بعد حجم الاضرار التي خلفه الانفجار.

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