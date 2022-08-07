​​​​​​​اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي في جندريسة وشرا وبلبلة بعفرين المحتلة

تستمر حالة الفوضى والفلتان الأمني في أرجاء مقاطعة عفرين المحتلة، منذ احتلالها من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في 18 آذار عام 2018، وذلك على تقاسم المسروقات التي تعود ملكيتها لمهجري عفرين.

اندلعت يوم أمس، اشتباكات بين مرتزقة "فرقة السلطان مراد" في قرية دير صوان الحدودية التابعة لناحية شرا، استخدم فيها المرتزقة جميع صنوف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، على خلفية عملية تهريب البضائع إلى داخل الأراضي التركية.

وفي ناحية بلبلة، اندلعت مساء أمس اشتباكات عنيفة بين مرتزقة "فرقة المعتصم بالله وفرقة الحمزة" التابعين لجيش الاحتلال التركي، وذلك على خلفية تقاسم المسروقات. وبحسب المصادر، فإن الاشتباكات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

أما في ناحية جندريسة، فأقدم مرتزقة من مدينة حمص على اقتحام مقر مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعين لجيش الاحتلال التركي، وذلك على خلفية اعتقال مرتزقة الشرطة العسكرية، زوجات عدد من المرتزقة الذين ينحدرون من مدينة حمص، لتندلع على أثرها اشتباكات بين الطرفين.

هذا ويظهر مقطع مصور للمرتزقة في ناحية جندريسة، تحويل جيش الاحتلال التركي مدرسة (الجلاء) إلى قاعدة عسكرية للاحتلال التركي.

وكان قد فقد العشرات من المواطنين حياتهم وأصيبوا خلال الاشتباكات المستمرة بين المجموعات المرتزقة من حين إلى آخر.

(ج س/ ل م)

ANHA