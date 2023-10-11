​​​​​​​اشتباكات بين جيش الاحتلال التركي والكريلا في شمال كردستان

حسب وكالة أنباء ميزوبوتاميا، اندلعت في منطقة أمري بميردين في شمال كردستان، اشتباكات بين جيش الاحتلال التركي ومقاتلي قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة- ستار.

وتفيد الأنباء الواردة بأن قرية جنات التابعة لمنطقة أمري في نصيبين تشهد هي الأخرى اشتباكات بين الكريلا والمحتلين، ما أسفر عن إصابة ضابط وجندي تركي واثنين من حراس القرى، فيما تفيد أنباء غير مؤكدة بمقتل عدد من الجنود.

وأُعلنت قرى خرابه ألي، وهباب، وبادبه، وأوشي، وأربوي، وباهمنه، ويول وشكرين في جبال باكوك والتابعة لناحية نصيبين في ميردين "منطقة أمنية خاصة مؤقتة" لمدة 15 يوماً.

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