​​​​​​​اشتباكات بين داعش وقوات حكومة دمشق في دير الزور ومقتل 3 من الأخيرة

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بشن مرتزقة داعش بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، هجومًا على مواقع لقوات حكومة دمشق في منطقة “الطيارات” ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، إذ أطلقت الأخيرة قنابل ضوئية بعد رصدها لتحركات في المنطقة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بعد ذلك، ترافقت مع استهدافات متبادلة، ما أدى لسقوط خسائر بشرية، إذ قتل 3 من قوات حكومة دمشق على الأقل وأصيب عدد آخر بجراح.

ووفقًا لمصادر المرصد، فإن منطقة الاشتباكات قريبة جدًا على منطقة المزارع التابعة للمجموعات الموالية لإيران، إلا أن الأخيرة لم تقم بمؤازرة قوات حكومة دمشق إطلاقًا.

وبذلك، بلغت حصيلة القتلى خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1393 قتيلًا من قوات حكومة دمشق والموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ149 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لمرتزقة داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات المرتزقة، إلى جانب مقتل 936 من مرتزقة داعش خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

(ش ع)