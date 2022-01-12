​​​​​​​اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان و4 قتلى من الجانبين

وتوصف المواجهة الحالية بين الجارتين على الحدود بأنها الأسوأ منذ بداية العام، بحسب ما أفادت شبكة العين الإخبارية.

وتتبادل الدولتان الاتهامات بالقيام بـ "استفزازات" أدت إلى اشتباكات مسلحة دامية، رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وضع حداً لحرب استمرت 6 أسابيع، وأسفرت عن مقتل6500 شخص، بهدف السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ.

وكانت يريفان قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن الاشتباكات أسفرت عن قتيلين وجريحين من جانبها، فيما تحدثت باكو عن مقتل شخص واحد لديها.

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية الأربعاء، العثور ليلاً على جثة ثالثة عائدة لجنديّ من جنودها وُجد مصاباً بطلقات نارية.

وبحسب باكو، وقعت الاشتباكات في المنطقة الحدودية الأذرية كالباجار القريبة من إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.

ويتّهم الجيش الأرميني القوات الأذرية بمهاجمة مواقعه بالمدفعية والطائرات المسيّرة، فيما تحدثت باكو عن "استفزازات" من جارتها.

ونددت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان مساء الثلاثاء بـ "الهجمات المتكررة" للقوات الأذرية و"تسللها إلى الأراضي" الأرمينية، داعيةً إلى انسحاب مشترك للقوات من جانبي الحدود لتحل مكانهما "آلية مراقبة دولية".

(ش ع)