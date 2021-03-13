​​​​​​​اشتباكات بين المرتزقة وقوات حكومة دمشق شمال غرب حماة

واندلعت اشتباكات متبادلة بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، بعد منتصف ليل الجمعة-السبت وصباح اليوم، بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة تركيا من جهةٍ أخرى، على محاور العمقية والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.

وعلى صعيدٍ متصل، قصفت قوات حكومة دمشق قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

هذا واستهدفت المرتزقة بالمدفعية الثقيلة، ليلة أمس، مواقع قوات حكومة دمشق في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، أمس، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 4 جراء استهداف قوات حكومة دمشق بصواريخ موجهة سيارتين عسكريتين ودراجة نارية لمرتزقة "أحرار الشام الإسلامية المنضوية ضمن الجبهة الوطنية للتحرير" على طريق قرية الكندة بريف إدلب الغربي.

(ش ع)