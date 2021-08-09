​​​​​​​اشتباكات بين المرتزقة في مدينة عفرين المحتلة وراجو

وشهدت مدينة عفرين المحتلة في ساعات الليل المتأخرة من يوم أمس الأحد وحتى ساعات الصباح الأولى من اليوم، اشتباكات بين مجموعات من مرتزقة الاحتلال التركي نتيجة خلافات على تقاسم المسروقات وممتلكات المدنيين التي تم الاستيلاء عليها.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالتنا، فإن الاشتباكات بدأت من شارع الفيلات بمركز عفرين وامتدت بين أحياء المدينة، لتشهدها بعدها ناحية راجو اشتباكات مماثلة أيضاً.

مراسلنا، ونقلاً عن مصادر، أكد أن مختلف أنواع الأسلحة استخدمت في الاشتباكات التي اندلعت بين مرتزقة ما تسمى "أحرار الشرقية ومرتزقة الفرقة التاسعة" وشارك فيها مرتزقة الفرقة الأولى وما يسمى بلواء الشمال أيضاً.

المصادر أشارت إلى أن قيادي في الفرقة التاسعة ويدعى أبو عبدو علولو أصيب خلال الاشتباكات ونقل إلى مشفى مدينة إعزاز المحتلة جراء إصابته البليغة، بالإضافة إلى وقوع ضحايا بين صفوف المدنيين أيضاً.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن رتلاً كبيراً من العربات العسكرية التابعة للاحتلال التركي وصلت مدينة عفرين قادمة من إعزاز.

فيما تشهد عفرين المحتلة حتى اللحظة حالة من الاستنفار الأمني وانتشار المرتزقة بين أحياء المدينة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر من مدينة الباب المحتلة بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من جامع فاطمة الزهراء في مركز مدينة الباب المحتلة إبان توجه الرتل العسكري إلى مدينة عفرين المحتلة، كانت موضوعة في سيارة من نوع (جيب سنتافي)، خلّف أضراراً مادية فقط.

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