​​​​​​​اشتباكات بين الحرس الحدود القرغيزي والطاجيكي

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن حرس الحدود القرغيزي قال إن قوات حرس الحدود الطاجيكي فتحت النار بعد أن طُلب منها مغادرة "مواقع قتالية" على الحدود لترد عليها القوات القرغيزية بإطلاق نيران أسلحتها، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وأشار البيان إلى أن الطرف الطاجيكي استخدم مدافع هاون خلال تبادل إطلاق النار الذي يتوقف تارة ويستأنف تارة أخرى، كما أفادت دائرة الحدود في طاجيكستان بمصرع شخص وإصابة اثنين في قصف قرغيزي للحدود مع طاجيكستان، بعد أن قامت مفرزة طاجيكية باتخاذ مواقع قتالية على جزء غير موصوف من الحدود، بحسب وكالة نوفوستي الروسية.

وشهدت السنوات القليلة الماضية مناوشات متكررة على امتداد الحدود بين البلدين، ووقعت آخر جولة منها في حزيران الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الأرمنية بأن القوات الأذربيجانية مازالت تواصل قصفها باستخدام المدفعية وقذائف الهاون وأنواع أخرى من الأسلحة على عدة محاور على الحدود بين البلدين.

(م ش)