داهمت دورية تابعة لـ "الأمن العسكري"، فجر اليوم، منزل أحد المواطنين في الحي الجنوبي ببلدة اليادودة بمدينة درعا، مما أدى لاندلاع اشتباكات بين عناصر الدورية ومسلحين محليين وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يذكر أن صاحب المنزل كان عنصر في إحدى الجماعات المحلية قبل سيطرة قوات حكومة دمشق على درعا في تموز 2018 وعمل بعدها ضمن مجموعة محلية كان يقودها "معاذ الزعبي".

في سياق ذلك، أقدم شبان محليون في اليادودة على قطع الطريق، احتجاجاً على تنفيذ "الأمن العسكري" مداهمات متكررة استهدفت مؤخراً عدة منازل في الحي الجنوبي للبلدة.

(د ع)