​​​​​​​اشتباكات عنيفة في مدينة جرمانا بريف دمشق

اندلعت مشاجرة، سرعان ماتحولت إلى اقتتال، بين شبان من مدينة جرمانا من جهة، وآخرين من مخيم جرمانا من جهة أخرى على خلفية مفارقة شاب من المدينة حياته، بعد إصابته يوم أمس بجروح إثر استهدافه على يد شبان من المخيم، بحسب المرصد السوري.

وبحسب المعلومات فإن المشاجرة تطورت لاستخدام الأسلحة الرشاشة، والقنابل اليدوية، وخلفت الكثير من الأضرار المادية في واجهات العديد من المحلات التجارية، وبث الرعب والخوف بين المواطنين وسط معلومات عن وقوع إصابات بينهم.

وتأتي هذه الاشتباكات في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها مناطق حكومة دمشق، حيث تشهد بشكل شبه يومي حوادث قتل في هذه المناطق.

(م ش)