اشتباكات عنيفة في آفاشين بين قوات الكريلا والاحتلال التركي - تم التحديث

أصدر المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً، اعلنت فيه بأن معركة عنيفة اندلعت بين مقاتلي الكريلا في قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة – ستار، وبين جنود الاحتلال التركي في منطقة آفاشين التابعة لمناطق الدفاع المشروع.

وجاء في البيان:

في منطقة آفاشين؛

أطلق جيش الاحتلال التركي حملة عسكرية في 23 تشرين الاول ضد منطقة ستون، قرية جيا، كري شهيد رزكار، كري شهيد فرات وكري شهيد علي في منطقة آفاشين بهدف احتلالها، وفي مساء يوم 25 تشرين الاول قصف جيش الاحتلال التركي كري شهيد ديرن بالمدافع الثقيلة.

في 27 تشرين الاول، قصف جيش الاحتلال التركي كري شهيد ديرن بالمدافع الثقيلة 10 مرات؛ في 28 تشرين الاول نفذت قواتنا عمليات نوعية تكتيكية ضد جنود الاحتلال التركي اثناء محاولتهم التقدم والتوغل في المنطقة، مما أسفر عن مقتل جندي على الاقل.

في تمام الساعة 4:00 من يوم 27 تشرين الاول قصف جيش الاحتلال التركي ساحة المقاومة في كري قرتال.

في 29 تشرين الاول، أطلق جيش الاحتلال التركي عملية عسكرية احتلالية في منطقة بستا وستون في آفاشين.

قاومت قواتنا ضد عملية الاحتلال التي شنها جيش الاحتلال التركي، بالروح الفدائية التي استقوها من نهج القائد عبدالله اوجلان، وما تزال المعارك دائرة بين مقاتلينا وجيش الاحتلال التركي.

(م)