​​​​​​​اشتباكات عنيفة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة داعش في البادية

ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها ومرتزقة داعش، إذ شنت الأخيرة خلال الساعات الماضية هجوماً واسعاً شمل البادية الجنوبية لدير الزور ومحيط محطة نفط الخراطة جنوب غرب دير الزور ومحيط وأطراف جبل البشري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ودارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين اُستخدم خلالها السلاح الثقيل وسط مشاركة المقاتلات الحربية الروسية في صد الهجوم.

ووفقاً للمرصد، فإن الاشتباكات تسببت بمقتل 7 عناصر من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، بالإضافة لمقتل 5 من مرتزقة داعش على الأقل بالقصف الجوي والاشتباكات، لكن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وعلى الرغم من الدعم الجوي المكثف من قبل الطيران الحربي الروسي، إلا أن قوات الحكومة السورية وموالوها من الإيرانيين والروس لم يستطيعوا القضاء على مرتزقة داعش في البادية حتى الآن.

(د ع)