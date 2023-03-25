جرت اشتباكات عنيفة بين مرتزقة الاحتلال التركي من جانب، وقوات حكومة دمشق وعناصر موالية لها من جانب آخر، على محور الرويحة في القطاع الجنوبي من ريف إدلب، رافقها قصف متبادل بين الطرفين، ولم ترد معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى إلى الآن، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، استهدفت مرتزقة (الفتح المبين) بقذائف الهاون مبنى تتحصن به عناصر من قوات حكومة دمشق على محور (الفوج 46) في ريف حلب الغربي، ضمن منطقة ما تسمى (خفض التصعيد).

وتشهد منطقة (خفض التصعيد) عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي بين الحين والآخر.

(د ع)