​​​​​​​اشتباكات عنيفة بين مرتزقة الاحتلال التركي وعشيرة الموالي في عفرين وإعزاز

وبحسب ما أفادت مصادر لوكالتنا، فإن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة نشبت بين مرتزقة "الجبهة الشامية و"عشيرة الموالي" لأسباب مجهولة على الطريق الواصل بين مدينة إعزاز وعفرين المحتلتين، بالقرب من قرية كفرجنة التابعة لناحية شرا في عفرين.

ووفقاً لها، فإن مرتزقة الاحتلال التركي قطعوا الطرق الرئيسية بين المدينتين، وطرق ناحيتي شرا وبلبلة وقريتي متينا وكفر جنة أمام المدنيين، وسط استمرار الاشتباكات.

فيما توعدت "عشيرة الموالي" بالرد القاسي لمرتزقة "الجبهة الشامية" والأخذ بالثأر، وهددت باستهداف المجموعات الأخرى إذا حاولت مساندة مرتزقة "الجبهة الشامية"، على ما ذكرت المصادر.

وأفادت بأن أعداداً كبيرة من مرتزقة ما يسمى "فرقة السلطان مراد" توجهت من مدينة عفرين وناحية شرا إلى مدينة إعزاز، لمساندة مرتزقة "الجبهة الشامية" ضد "عشيرة الموالي".

وأضافت المصادر "إن مرتزقة الشرطة المدنية والجبهة الشامية رفعت الجاهزية والاستنفار على جميع حواجزها في مدينة إعزاز، وسط تجمّع كبير وتعزيزات عسكرية لعشيرة الموالي وأحرار الشرقية، لشن هجوم على حواجز الشرطة المدنية والعسكرية في مدينة إعزاز".

وبينت مقاطع فيديو مصورة لمرتزقة الاحتلال التركي عند مفرق قرية كفرجنة على الطريق الدولي، تظهر عناصر لمرتزقة (داعش) وشعارات لداعش بالزي العسكري.

هذا وتستمر الاشتباكات بين عشيرة الموالي بمساندة مرتزقة أحرار الشرقية والمجموعات المذكورة حتى هذه اللحظة.

وأكد مصدر آخر، أن مرتزقة "الجبهة الشامية" أقدمت على اختطاف 10 أشخاص من "عشيرة الموالي" في مدينة عفرين، إضافة لاختطاف امرأتين من العشيرة المذكورة بحجة انتمائهما لمرتزقة داعش.

(ف إ/ س ر)

ANHA