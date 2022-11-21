​​​​​​​عشرات القتلى ومئات الجرحى بزلزال قوي ضرب إندونيسيا

ضرب زلزال عنيف، اليوم الإثنين، جزيرة جاوة الإندونيسية الأمر الذي أسفر عن مقتل 44 شخصاً على الأقل، حسبما ذكر مسؤول محلي في البلدة التي لحقت بها أسوأ الأضرار لوسيلة إعلام محلية.

وقال المتحدث باسم الإدارة المحلية في بلدة سيانجور في جاوة الغربية بإندونيسيا أنه "قتل عشرات الأشخاص. ومئات بل آلاف المنازل تضررت. حتى الآن أحصينا 44 قتيلًا".

وكان رئيس إدارة بلدة سيانجور، هرمان سوهرمان، قال في حصيلة أولية إن 300 شخص على الأقل أصيبوا بكسور من جراء مبانٍ دُمرت"، حسب ما نقلت "رويترز".

إلى ذلك، تسبب زلزال، الإثنين، باهتزاز مباني العاصمة الإندونيسية ملحقاً أضراراً بالعشرات منها، كما دفع الناس إلى الهرولة إلى شوارع جاكرتا طلباً للأمان.

من جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.4 درجة كان مركزه في منطقة سيانجور في مقاطعة جاوة الغربية، على عمق 10 كيلومترات.

هذا وتحدث الزلازل بشكل متكرر في جميع أنحاء الدولة المترامية الأطراف، لكن من غير المألوف الشعور بها في جاكرتا.

وكثيراً ما تضرب إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يقطنه أكثر من 270 مليون نسمة، الزلازل والانفجارات البركانية وأمواج تسونامي بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.

وفي شباط/ فبراير، أسفر زلزال بقوة 6.2 درجة عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً وإصابة أكثر من 460 في مقاطعة سومطرة الغربية.

وفي كانون الثاني/ يناير 2021، أدى زلزال بقوة 6.2 درجة إلى مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة حوالي 6500 في مقاطعة سولاوسي الغربية.

كما تسبب زلزال قوي في المحيط الهندي وموجات تسونامي في عام 2004 في مقتل ما يقرب من 230 ألف شخص في أكثر من 10 بلدان، معظمهم في إندونيسيا.

(د ع)