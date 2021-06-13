​​​​​​​عشرات القتلى والجرحى في قصف عفرين وقسد تنفي أي صلة لقواتها بالقصف

وفي ساعات المساء الأولى من يوم أمس، طالت قذائف صاروخية مركز مدينة عفرين المحتلة، بالإضافة إلى مشفى آفرين سابقًا، الذي يتخذه الاحتلال التركي ومرتزقته مشفى باسم (الشفاء).

وراح ضحية الاستهداف نحو 19 مدنيًّا وإصابة أكثر من 23 شخصًا، بحسب المعلومات الأخيرة التي حصلنا عليها من عفرين المحتلة.

وردًّا على استهداف مركز مدينة عفرين المحتلة، أقدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزون في المناطق المحتلة على استهداف قرى ناحيتي شيراوا وشرا، بالإضافة إلى قرى مقاطعة الشهباء بأكثر من 300 قذيفة صاروخية.

والقرى التي تم استهدافها من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في ناحية شيراوا هي "أقيبة ـ بينه ـ خربكه ـ الزيارة، ديرجمال ـ محيط مخيم العودة ـ كشتعار".

وفي ناحية شرا، استهدف الاحتلال قرى "مرعناز ـ المالكية ـ علقمية ـ وشوارغة ـ منغ ـ بيلونية " بعشرات القذائف الصاروخية.

وفي مقاطعة الشهباء، عمد الاحتلال التركي إلى استهداف محيط أكبر قاعدة للقوات الروسية في قرية الوحشية بمقاطعة الشهباء، بالإضافة إلى استهداف محيط ناحية تل رفعت وقرية عين دقنة وسموقة.

وأصيب الطفل عيسى محمد عيسى من أهالي قرية أقيبة بناحية شيراوا بجروح جراء قصف الاحتلال التركي على القرية المذكورة.

وحاولت بعض الوسائل الإعلامية التابعة للاحتلال التركي والمرتزقة نسْب القصف الذي طال مركز مدينة عفرين المحتلة ومشفى آفرين سابقًا إلى قوات سوريا الديمقراطية وقوات تحرير عفرين.

مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، نفى في تصريح صحفي لوسائل الإعلام أي علاقة لقواتهم بقصف مدينة عفرين المحتلة، ومن جانبه قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية في تغريدة له على حسابه في تويتر " ننفي بشكل قاطع مسؤولية قواتنا أو تورطها في الهجوم المأساوي على مستشفى في عفرين. أننا نشعر بحزن عميق لفقدان الأرواح الأبرياء، وندين الهجوم دون تحفظ. استهداف المستشفيات انتهاك للقانون الدولي".

وحصلت وكالتنا على أسماء عدد من الضحايا والمصابين جراء القصف وهم (زلوخ حنان محمد (85 عامًا) من مدينة عفرين ـ زينب شيخ داود (21 عامًا) من مدينة عفرين ـ يوسف قليج قوشو خوشان عامين، من مدينة عفرين ـ أمين قوشو 55) عامًا) من مدينة عفرين ـ محمد أسامة ممدوح (32 عامًا) من محافظة حمص ـ دانا المنفوخ، مستوطنة ـ غيث عباس 23) عامًا)، مستوطن ـ سميرة السوفي (41 عامًا) من غوطة دمشق ـ محمود دياس (35 عامًا) من محافظة حمص ـ فضل حج إبراهيم، مستوطن ـ ليث الحمودي، مستوطن ـ ليان مصطفى العميري، مستوطن ـ لانا مصطفى العميري، مستوطنة ـ أنور أحمد ضاهر، مستوطن ـ ماجد كبيش، مستوطن".

(ك)

ANHA