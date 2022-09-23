​​​​​​​عشرات القتلى والجرحى.. انفجار كبير يستهدف مسجدا في كابل أثناء خروج المصلين

قالت وزارة الداخلية بحكومة طالبان إن انفجارا هز العاصمة كابل، بعد ظهر الجمعة، وذلك بعد سماع دوي انفجار في منطقة شديدة التحصين في وسط المدينة.

وشهدت المنطقة الخضراء في كابل وقوع الانفجار الضخم الذي استهدف مسجد وزير أكبر خان، وفقا لوكالة رويترز.

وحسب ما نقلت الوكالة عن شهود عيان فإن الانفجار وقع في محيط المسجد أثناء خروج جموع المصلين بعد أداء صلاة الجمعة، وتسبب في "مقتل وجرح العشرات".

ولا يبعد المسجد سوى أمتار قليلة من مقر وزير الداخلية بحكومة طالبان، سراج الدين حقاني، ويقع كذلك بالقرب من مقرات كبار الشخصيات في حكومة طالبان المؤقتة.

ولم يتضح على الفور من المسؤول عن الانفجار الذي أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، بسم الله حبيب، وقوعه، وفقا لـ "رويترز".

ووقعت عدة انفجارات مميتة في مساجد خلال صلاة الجمعة في الأشهر القليلة الماضية، وأعلن داعش، مسؤوليته عن بعضها.

(م ش)