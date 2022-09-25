​​​​​​​عشرات النساء يحرقن شعورهن في كوباني دعماً لانتفاضة المرأة في روجهلات كردستان وإيران

تزداد ردود الفعل المستنكرة والمنددة لجريمة القتل الوحشية التي طالت الشابة الكردية جينا أميني في روجهلات (شرق كردستان) على يد السلطات الإيرانية في الـ 15 من أيلول الجاري.

حيث أحرقت عشرات النساء شعورهنَّ في وسط مدينة كوباني، تنديداً بالجريمة ضد المرأة الحرة في شرق كردستان.

تزامن ذلك مع احتجاجات شعبية كبيرة تشهدها مناطق شرق كردستان وإيران ضد نظام الحكم في البلاد، في زخمٍ لم تشهده إيران منذ ما تسمى "بالثورة الإسلامية" عام 1979.

هذا واجتمعت عشرات النساء، اليوم الأحد، أمام ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني، وألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، سلطانة حميد، بياناً شفهياً، قالت من خلاله "من مدينة المقاومة كوباني نحيي فعاليات المرأة الحرة في روجهلات كردستان ونعلن دعم النساء اللواتي تلعبن دوراً رئيسياً في الانتفاضة الشعبية التي تشهدها شرق كردستان".

كما وجاء في البيان "لا لقتل النساء، المرأة هي الحياة لا يمكن قتل الحياة هذا أمرٌ مرفوضٌ تماماً، إننا نعلن دعمنا للمرأة التي تتعرض لضغط السلطات الحاكمة هناك ونقول المرأة، الحياة، الحرية".

وفي ختام البيان أطلقت النساء الشعارات التي تحيي المنتفضين والمقاومين في شرق كردستان، وقصصن شعورهن ومن ثم أحرقّنَها مع أغطية للرأس، وسط الزغاريد.

(ز س/د)

ANHA