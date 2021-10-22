​​​​​​​عشرات الأدباء والمثقفين يطالبون المجتمع الدولي بالتحقيق في استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

استمراراً للجهود المبذولة لكشف حقائق جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي في عموم أرجاء كردستان ومناطق مختلفة من الشرق الأوسط، نظم العشرات من الأدباء والمثقفين الكرد والعرب عارضة، أرسلوها إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ طالبوا من خلالها المجتمع الدولي وبشكل خاص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بضرورة تقصي الحقائق وإرسال فريق كشف كيميائي إلى جنوب كردستان، لبدء التحقيق في قضية استخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة الكيميائية ضد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي (HPG) ومناطق مدنية.

وجاء في نص الرسالة:

إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

لاهاي هولندا

ينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية عبر الحدود في الأراضي العراقية منذ عام 1983م. وتمثل المرحلة الأخيرة من هذه العمليات التي بدأت في 23 نيسان / أبريل 2021 مرحلة جديدة من سياسات تركيا الإقليمية والتي تهدف إلى احتلال مساحات شاسعة من أراضي إقليم كردستان العراق. لقد استهدفت العمليات العسكرية الأخيرة بشكل خاص مناطق آفاشين وزاب ومتينا في محافظة دهوك وأربيل وهي المناطق الريفية والجبلية في محافظة دهوك. ونتيجة لذلك، خرج معظم المدنيين من المنطقة، وتحولت إلى منطقة خالية.

يقاوم مقاتلو حزب العمال الكردستاني، قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، الذين يتواجدون في المنطقة منذ أكثر من 25 عام ضد مثل هذه الهجمات التي يشنها الجيش التركي ويعرقلون تقدمه. وبسبب عجز الجيش التركي عن كسر المقاومة، فإنه يستخدم الأسلحة الكيماوية بشكل عشوائي، مما أثر على المقاتلين والسكان المدنيين. ولقد ظهر في الأشهر الأخيرة العديد من لقطات الفيديو والتقارير المختلفة وكذلك على حسابات مواقع التواصل التي تم تداولها في وسائل الإعلام بأن الجيش التركي ينشر ويستخدم أسلحة كيميائية، التي تحظرها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعتبرها محرمة دوليا.

تقوم الدولة التركية الآن بتكرار ما فعله نظام صدام حسين السابق في العراق من استعمال الأسلحة الكيميائية بحق الشعب الكردي. وهذا يستدعي وبالسرعة القصوى موقف مسؤول وإنساني وأخلاقي وكذلك قانوني وحقوقي من كافة الناس والمنظمات الدولية والمناهضين لانتشار تلك الأسلحة المحرمة دولياً.

نحن الموقعون أدناه، نناشدكم باتخاذ الخطوات اللازمة ونطالبكم بالقدوم لرؤية الواقع وتشكيل لجان بحث وتقصي وتحقيق حول استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً ضد المدنيين ومقاتلي الكريلا.

الموقعون:

1. عبد المنعم الأعسم بريطانيا

2. د. احمد ابراهيم العراق

3. أحمد رجب السويد

4. سلام ابراهيم كوبا العراق

5. زهير كاظم عبود السويد

6. د. تيسير الألوسي هولندا

7. علاء مهدي استراليا

8. نبيل تومي السويد

9. د. عقيل الناصري السويد

10. سمير طبلة بريطانيا

11. د. سامان شالي بريطانيا

12. كفاح الزهاوي السويد

13. د. نبيل ناجي العراق

14. وردة أوديشو الدنمارك

15. خالد الزهاوي هولندا

16. كريم سلمان بلجيكا

17. فرهاد مجيد السليمانية

18. لطيف عمر هولندا

19. خسرو فارس هولندا

20. رجب كاكائي كركوك / العراق

21. بايمان سارهانك هولندا

22. هيوا سارهانك هولندا

23. شامة بندوم المغرب

24. سهيل الزهاوي النرويج

25. خلدون سامي عقرة / كردستان

26. باسم الزهاوي هولندا

27. آري كاكائي السويد

28. كمال يالدو أمريكا

29. د. سالم جورج هولندا

30. د. سعد اسماعيل هولندا

31. د. أحمد حمودي ربيعة هولندا

32. صالح الربيعي هولندا

33. مسلم يغيت هولندا

34. عبد علي عوض هولندا

35. د. هندرين أشرف نعمان النرويج

36. نهاد معروف السويد

37. سعيد شعبو السويد

38. عوني الداوودي السويد

39. نجاة جبار هولندا

40. عزيز كالو سويسرا

41. شيروان شرف هولندا

42. زياد الأيوبي بريطانيا

43. أياد بابان العراق

44. نهاد القاضي هولندا

(م)

ANHA