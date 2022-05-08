​​​​​​​عشرات الآلاف يتظاهرون في إقليم الفرات تنديداً بهجمات الإبادة ودعماً لمقاومة الكريلا

انطلق عشرات الآلاف من المتظاهرين من ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني، في مظاهرة حملت شعار "بإرادة الشعوب والكريلا سنهزم الاحتلال والفاشية وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني"، تنديداً بهجمات الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال التركي على باشور منذ الـ ١٧ من نيسان/ أبريل المنصرم، ودعماً لمقاومة مقاتلي الكريلا الذين يصدون الهجمات التركية بمقاومة ملحمية.

شارك في المظاهرة أهالي مدينة كوباني وقراها وناحية صرين وعين عيسى وكري سبي/ تل أبيض، التابعة لإقليم الفرات، من أبناء المكونين العربي والكردي.

رفع المتظاهرون صور الشهداء وصور القائد أوجلان، واتجهوا إلى ساحة السلام شمال مدينة كوباني، وهم يرددون شعارات "يحيا الكريلا"، "يحيا الشهداء"، "الموت للخيانة"، "تحيا مقاومة شنكال".

وفي ساحة السلام، ألقى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الفرات، حسين الشيخ، كلمة تطرق فيها إلى الصدى الذي أحدثته ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا، وقال: "نقول للذين يتعاونون مع أعدائنا؛ كفاكم رهاناً على هذا البلد، فلدينا القوة والإرادة والعنفوان أن نصمد وأن نتشبث بهذه الأرض الطيبة الطاهرة".

وأضاف حسين الشيخ: "نحن في هذا البلد في شمال وشرق سوريا؛ ندين ونستنكر أي تدخل خارجي على هذه الأرض المباركة الطيبة التي ارتوت بدماء الشهداء، ونقول للعالم أجمع إننا مصرون على هذا المشروع ومصرون على المضي قدماً في هذا المشروع الذي نحسبه الخلاص لسوريا بأكملها من شرقها لغربها وجنوبها لشمالها، مشروع الإدارة الذاتية".

ثم ألقت باسم مجلس عوائل الشهداء فرياز بركل الرئيسة المشتركة لهيئة المالية في إقليم الفرات كلمة قالت فيها "من المهم أن نعرف عدونا من صديقنا، لكن للأسف عائلة البرزاني نهجها هو نهج الخيانة، دائماً قلنا إن عليهم التراجع، لكنهم لم يستمعوا".

وتابعت القول: "لكن الكريلا الذين اتخذوا لنفسهم نهج الحرية والمقاومة سيكون النصر هو حليفهم على الدوام، كما ستواصل شعوب شمال وشرق سوريا تحت مظلة الإدارة الذاتية تحقيق الانتصارات والمكاسب، فجميع أسر الشهداء الحاضرين هنا وهم يحملون صور أبنائهم الشهداء هم الذين ينتصرون".

وحذرت فرياز بركل من الحرب الخاصة التي بواسطتها يتم احتلال المجتمع، وشددت على ضرورة أن يحمي الشبيبة أنفسهم منها.

ومنذ إطلاق دولة الاحتلال التركي هجماتها على باشور كردستان، شهدت عموم مدن روج آفا فعاليات منددة ومناهضة للهجمات، إذ سبق وأن خرجت مظاهرات في مدينة كوباني وريفها للتنديد بالهجمات، وتؤكد الدعم الشعبي للكريلا.

(ج م/د)

ANHA