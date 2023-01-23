​​​​​​​عشرات الآلاف يشاركون في مراسم تشييع ضحايا مبنى الشيخ مقصود

بعد التجمع أمام مشفى الشهيد خالد فجر الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، لتشييع جثامين 16 شخصاً من ضحايا المبنى المنهار، انطلق منذ قليل عشرات الآلاف من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومدينة حلب باتجاه قرية بنو الواقعة شمال حي الشيخ مقصود، حيث سيتم تشييع الجثامين في مقبرة القرية.

ووضع المشيّعون أغصان الزيتون على نعوش الضحايا الذين هجر أغلبهم من مقاطعة عفرين المحتلة بفعل هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المقاطعة.

ومن المقرر أن توارى الجثامين الـ 16 الثرى بعد وصول موكب التشييع إلى مقبرة قرية بنو.

وأسماء الضحايا الـ 16 هي كالتالي: وائل أحمد ريحاني (37 عاماً)، إيفانا وائل ريحاني (20 يوماً)، دعاء حسن سليمان (29 عاماً)، زريفة إيبو (33 عاماً)، جنكيز إيبو (14 عاماً)، وحميدة جعرور (7 سنوات)، جمال جعرور (10 سنوات)، يوسف جعرور (عامان ونصف)، ميساء جعرور (20 عاماً)، صبحي جعرور، كلناز كادو (33 عاماً)، رسول إيبو (46 عاماً)، زينب رجب أحمد عثمان (42 عاماً)، وصال سعيد جعرور (70 عاماً)، رضوان صبري محمد (57 عاماً)، افليان إيبو (10 أعوام).

(كروب/ س ر)

ANHA