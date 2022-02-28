​​​​​​​عشرات الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة يخرجون مطالبين بجثامين شهداء كمين خليفان

نصب مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK في الـ 28- 29 آب/ أغسطس الماضي، كميناً غادراً لـ 7 مقاتلين من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 منهم وأسر مقاتل مصاب، فيما عاد السابع إلى نقطته، حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

للتنديد بخيانة الديمقراطي الكردستاني والمطالبة بجثامين الشهداء التي لم يسلّمها لذويهم، نصب مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، في الـ 5 من تشرين الأول 2021 خيمة اعتصام في معبر سيمالكا الحدودي مع باشور (جنوب كردستان)، استمرت 111 يوماً على التوالي، قبل أن تنتهي وتعلن اللجنة التحضيرية استمرار النشاطات والفعاليات في هذا الصدد.

اليوم، وفي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، تجمّع عشرات الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة بعد أن توجهوا إلى الناحية منذ ساعات الصباح، وخرجوا في مظاهرة حاشدة، نددت بعداءPDK للشعب الكردي والمطالبة بجثامين شهداء كمين خليفان.

المتظاهرون الذين وصلوا ناحية تربه سبيه من مختلف مدن وبلدات ونواحي إقليم الجزيرة، تجمعوا أمام مركز مؤتمر ستار الكائن في الجهة الشرقية من الناحية، ورفعوا صور الشهداء والقائد عبد الله أوجلان ويافطات كتب عليها شعارات منددة بالخيانة والعمالة.

المظاهرة انطلقت باتجاه السوق الرئيس في ناحية تربه سبيه بريادة أمهات الشهداء اللواتي تقدمن المظاهرة، وجابت الشارع الرئيس وسط الناحية وتوجهت من هناك نحو المدخل الغربي (قوس تربه سبيه).

وعند المدخل، توقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وهناك ألقي بيان من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة باللغتين العربية والكردية، من قبل إداريي المجلس أحمد عباوي وروني محمد على التوالي.

البيان أدان السياسات العدائية للديمقراطي الكردستاني بحق الشعب الكردي، وجاء فيه: "نستنكر مساندة سلطات باشور والعائلة العميلة للدولة التركية على كافة الصعد وتحويل باشور إلى ملعب لأجهزة الاستخبارات التركية".

وتابع: "نناشد شعبنا في جنوب كردستان بكافة أطيافها الوقوف مع ثورة الحرية وفضح ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني وتواطئه مع أردوغان، وإننا عوائل الشهداء وكافة الوطنيين في روج آفا سنظل نحمي مقدسات ثورتنا وندافع بكل ما أوتينا من قوة ضد هجمات تركيا ومرتزقتها".

مجلس عوائل الشهداء دعا في بيانه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الخروج عن صمتها حيال المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان. كما أكد على متابعة النضال حتى تحقيق الحرية بالقول: "سنظل في الساحات ونرفع وتيرة نضالنا حتى تتحقق الحرية الجسدية للقائد وكسر شوكة الخيانة".

(س ر)

ANHA