​​​​​​​عشرات الآلاف في قامشلو ينددون بالمؤامرة الدولية في ذكراها الـ22

وتوافد منذ صباح اليوم عشرات الآلاف من أهالي مدينة قامشلو وضواحيها إلى وسط المدينة، للمشاركة في المظاهرة المنددة بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، لتنطلق بعدها بساعات تظاهرة حاشدة وصولًا إلى مبنى الأمم المتحدة في المدينة، انطلاقًا من الآشورية.

وانطلقت التظاهرة بمشاركة وفود من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ووحدات حماية الشعب والمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني وأحزاب وكتل سياسية كردية وعربية وسريانية، من دوار بنك الدم في حي الآشورية وسط مركز المدينة.

وحمل المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان والأعلام الكردية، وصور الشهداء، ولافتات كتب عليها "الحرية والعدالة للقائد أوجلان، بوحدتنا سندحر المؤامرات ضد الشعوب، سنقاوم أي مؤامرة تستهدف كرامتنا، نحن أصحاب الأرض وأردوغان محتل، نحيّي مقاومة جبال غاري "، وأعلام الأحزاب الكردية.

ومع وصول المتظاهرين مرددين الشعارات الداعية لكسر العزلة على القائد عبدالله أوجلان، "الحرية للقائد أوجلان، يحيا القائد عبدالله أوجلان"، تحولت التظاهرة الى اعتصام جماهيري أمام مبنى عائد للأمم المتحدة في حي السياحي وسط مدينة قامشلو.

وتخلل الاعتصام إلى جانب ترديد الشعارات المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان، وهتافات الجماهير، كلمات لإداريين في مؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا، أكدوا فيها تنديدهم بالمؤامرة ضد القائد عبدالله أوجلان، وطالبوا بضرورة تحرك المجتمع الدولي لتحقيق العدالة للقائد المعتقل منذ شباط 1999.

واستهلت الكلمات بكلمة الناطقة الرسمية باسم مؤتمر ستار رمزية محمد، قالت فيها "المؤامرة ضد القائد آبو استهداف للشعب الكردي، وعزل القائد والشعب عن بعضهم البعض، لكن أفكار القائد المنتشرة أفشلت تلك المؤامرة، وزادت من التفاف الشعب حول القائد، وزادت الارتباط".

وأضافت "سنستمر في الارتباط بقائدنا، وسنحقق مشروع الأمة الديمقراطية، وليس الشعب الكردي فقط مرتبط بالقائد بل بعموم شعوب الشرق الأوسط، نظرًا لما قدّمه من أفكار نيرة تحافظ على حقوق المكونات، ويحقق التعايش المشترك والسلم الأهلي".

وأشارت إن ما يمارسه الاحتلال التركي من عزلة على القائد عبد الله أوجلان ليس إلا استكمالًا لمخطط تركيا، للحد من أفكار القائد الذي أسهم في التفاف كل شعوب الشرق الأوسط حوله، وقالت "ردًّا على هذه المؤامرة والعزلة رسخنا أخوة الشعوب في شمال وشرق سوريا، وعلينا تصعيد وتيرة النضال في مناطقنا لإفشال العزلة كما أفشلنا المؤامرة، والوصول الى حرية القائد".

كما تطرقت رمزية محمد إلى المقاومة البطولية التي يبديها ـ تلامذة القائد عبدالله أوجلان ـ الكريلا في وجه جميع الهجمات التي تتعرض لها كردستان، وقالت "الكريلا أفشلت الهجمات التركية الأخيرة على غاري، فلتحيا مقاومة غاري، وهذه الهجمات هي استكمال للمؤامرة، لكن صمود قواتنا وبطولاتهم أفشلت مؤامرات تركيا مجددًا".

كما وتحدث خلال الاعتصام الجماهيري الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM غريب حسو، هنأ في البداية الشعب الكردي بانتصار الكريلا في جبال غاري، وأكد أن مشاركة العشرات الآلاف من أهالي مدينة قامشلو إثبات على مدى فشل سياسة تركيا في استهداف الشعب الكردي وأفكار القائد عبد الله أوجلان في شخصيته.

وقال "نحن اليوم أمام مبنى فرع من فروع الأمم المتحدة، نطالبكم بالتحرك، والصمت ليس إلا دليل المشاركة في المؤامرة ضد القائد آبو، أين أنتم من المعاهدات والمواثيق، نستنكر هذا الصمت".

وتابع: "القائد آبو حوّل معتقل إمرالي إلى مركز للثورة الفكرية الخلاقة، وأن الوقفات الجماهيرية والتضامنية المنادية بالحرية والديمقراطية، والإضراب عن الطعام في السجون وخارجها منذ اليوم الأول من المؤامرة، جميعها تنتظر من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك والخروج عن الصمت".

وأضاف "نحن منتصرون نظرًا لانتشار براديغما القائد في عموم العالم، فمنظمات المجتمع المدني والحقوقية تتكلم ـ اليوم ـ عن حرية القائد عبدالله أوجلان، وخروج حملات التواقيع لحرية القائد أوجلان في البلدان العربية والأوروبية، جميعها باتت توضح مدى انتصار القائد وفشل المؤامرة الدولية".

وانتهى الاعتصام الجماهيري بالهتاف لحرية القائد عبدالله أوجلان، والتنديد بالصمت الدولي.

(م)

ANHA